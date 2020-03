CORONAVIRUS SPERANZA ISOLAMENTO / Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a 'Che tempo che fa' su 'Rai2', ha parlato delle misure sul coronavirus, spiegando che saranno prorogate oltre il 3 aprile. Il responsabile del di Lungotevere Ripa sulle ricerche su vaccino e cura afferma: "La comunità scientifica lavora da molte settimane e sono tante le sperimentazione in corso. Non ci sono esiti certi, dobbiamo continuare a investire tutte le nostre forze e favorire il massimo numero di sperimentazione anche se servirà ancora un po' di tempo.

In questo momento ciò che può farci recuperare tempo sono le misure di contenimento assunte nel nostro paese, e poi negli altri, i comportamenti corretti delle persone".

MISURE RESTRIZIONE - "Proroga delle misure? Sicuramente sì: di queste misure abbiamo ancora bisogno. Domani si riunisce il comitato tecnico scientifico e valuterà la questione. E' vero che si vede un primissimo segnale incoraggiante, in particolare dai Pronto Soccorso delle aree più colpite. Ci sono segnali di una prima decelerazione che vanno nella direzione giusta, ma se blocchiamo queste misure commetteremo un errore drammatico. La stragrande maggioranza dei cittadini italiani ha rispettato queste norme: ora vediamo una piccolissima luce ma sbagliare i tempi ci porterebbe indietro. Serve immaginare un domani, ma serve nettezza: siamo ancora nel pieno della crisi. Guai a farsi illusioni, guai ad abbassare la guardia: non è una cosa di domani, serve insistere su queste misure. Queste misure sono in scadenza il 3 di aprile e verranno sicuramente allungate: servirà un altro sacrificio che non sarà brevissimo, non sarà di qualche giorno. In questo tempo dobbiamo studiare il dopo, perché il dopo arriverà: questa battaglia l'Italia e il mondo la vincerà, ma servirà pensare al dopo"