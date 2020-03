CORONAVIRUS DI MARIA PSG / Miguel Angel Di Maria è uno dei pochi stranieri del Paris Saint-Germain che ha deciso di restare in Francia nonostante l'emergenza coronavirus. Molti dei suoi compagni, da Neymar a Cavani, hanno fatto ritorno nei rispettivi Paesi ma il 'Fideo' è ancora a Parigi e, intervistato da 'Telefe', ha raccontato il suo isolamento: "E' un momento davvero folle. Siamo in isolamento: siamo in chiusi in casa da 14 giorni, 12 da quando il Presidente della Repubblica ha dichiarato l'isolamento.

Siamo usciti soltanto una volta per andare al supermercato, per il resto cerchiamo di restare a casa il più possibile per non rischiare di contagiarci. Abbiamo delle figlie molto piccole, la situazione è spaventosa". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Di Maria svela la lettera del Real Madrid che lo fece infuriare

Di Maria racconta anche della preoccupazione per i genitori in Argentina, anche se racconta che grazie alla tecnologia le distanze sono meno 'pesanti': "Fortunatamente con le videochiamate possiamo parlare ogni giorno e questo ci dà più tranquillità".