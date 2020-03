CALCIOMERCATO INTER GODIN / In casa Inter, c'è uno tra tutti i tra nuovi acquisti che non ha reso come sperato. Si parla di Diego Godin. Il difensore ex Atletico Madrid avrebbe dovuto fornire il valore aggiunto in termini di classe ed esperienza in retroguardia, ma è stato scalzato nelle gerarchie da Bastoni e adesso si ragiona su un suo probabile addio a fine stagione. Secondo il 'Corriere della Sera', però, per i nerazzurri trovare una sistemazione al giocatore rischia di essere particolarmente difficile.

L'ingaggio netto dell'uruguagio, di circadi euro, potrebbe scoraggiare eventuali compratori, considerate le difficoltà economiche che tutti i club troveranno al termine dell'emergenza

