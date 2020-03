CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE TOTTENHAM / Tanti punti interrogativi intorno al nome di Harry Kane. Il centravanti inglese, leader assoluto del Tottenham, è fermo ai box da diverso tempo e all'orizzonte non sembra esserci un futuro limpidissimo. Il bomber britannico infatti vorrebbe continuare a giocare la Champions, e in caso di mancata qualificazione, qualora si dovesse riprendere a giocare, potrebbe anche rivalutare la sua presenza agli 'Spurs'.

L'ambizione del ragazzo potrebbe fare infatti la differenza e in tal senso tra le tante piste si fa strada anche l'ipotesi con Juventus e Inter accostate recentemente al 26enne nazionale inglese.

Calciomercato Juventus, Kane e la permanenza al Tottenham

Ad alimentare i dubbi sulla permanenza di Kane a Londra ci ha pensato lo stesso centravanti britannico che ai microfoni di 'Sky Sports UK' ha ammesso. "Permanenza? Non posso rispondere né si né no. Adoro gli Spurs, amerò sempre gli Spurs. Ma ho sempre detto che se non sentissi che stiamo progredendo come squadra o che stiamo andando nella giusta direzione, non rimarrei solo per il gusto di farlo. Sono ambizioso, voglio sempre migliorare e voglio diventare uno dei migliori top player. Tutto dipende da cosa succede come squadra e da come progrediamo come squadra. Quindi non è certo che rimarrò lì per sempre, ma non è nemmeno escluso che accada".

