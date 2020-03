Coronavirus, il Borussia torna ad allenarsi: lo svela Emre Can

CORONAVIRUS BORUSSIA EMRE CAN / Borussia Dortmund torna ad allenarsi nonostante l'emergenza coronavirus. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, a svelarlo ci ha pensato l'ex juventino Emre Can, in un'intervista ai microfoni di 'Sport1', spiegando che si lavorerà a coppie e lui lo farà insieme a Mahmoud Dahoud: "Penso che continueremo a lavorare come in casa, con pesi, tapis roulant e cyclette. Mi farebbe piacere tornare subito a giocare, ma non è possibile".

Sulla decisione della squadra, che ha rinunciato al 20% dello stipendio, ha aggiunto: "Noi calciatori abbiamo una responsabilità, guadagniamo tanti soldi e vogliamo restituire qualcosa".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, tragedia in Germania: si suicida assessore finanze Assia

DIRETTA Emergenza Coronavirus, Conte ringrazia l'Albania