INTER ZANETTI CORONAVIRUS SERIE A / Il mondo del calcio è fermo per l'emergenza Coronavirus. Una situazione che non lascia spazio a facili pronostici come sottolineato anche da Javier Zanetti ai microfoni di 'Afa Play': "Nessuno si aspettava che l'epidemia sarebbe potuta esplodere in questo modo. Serve la responsabilità dei singoli. Non è facile, ma la salute è la prima cosa che conta. Steven Zhang ci raccontava cos'era successo nel suo paese. In Cina tutto era chiuso, le strade deserte. La sua testimonianza ci ha sicuramente aiutato per prendere le precauzioni necessarie e affrontare questa emergenza".

L'ex capitano dell'Inter ha speso due parole sulla ripresa del campionato: "Oggi non abbiamo elementi per sapere quando si potrà tornare a giocare. Il nostro medico sociale è in continuo contatto con uno degli ospedali più coinvolti in questa epidemia".

