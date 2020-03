Calciomercato Juventus, il Manchester City cerca già il sostituto di Guardiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA CITY / Nonostante Pep Guardiola abbia chiarito più volte l'intenzione di voler proseguire la sua avventura al Manchester City, la dirigenza dei citizens ha già individuato una lista con sei possibili sostituti del catalano.

Lo ha svelato oggi la testata inglese ‘The Athletic’, secondo la qualeavrebbero incluso nella stessa, che nel club ha già ricoperto il ruolo di tecnico dell'under 23.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Juventus | Nuova squadra per Higuain

Calciomercato Juventus, Vieira tra i possibili eredi di Guardiola al City

Guardiola, più volte accostato alla Juventus e al Paris Saint Germain, difficilmente risolverà in anticipo il contratto in scadenza 2021, ma per ora non sono in programma rinnovi e il City sta iniziando a preparare il terreno per il suo successore. Il francese, attualmente tecnico del Nizza, piace per il suo credo tattico, plasmato sul lavoro dell’ex Barcellona, che ha seguito da vicino per due anni e mezzo. Guardiola, una volta chiuso il capitolo inglese della sua carriera da allenatore, potrebbe poi aprire quello italiano, un’intenzione che non ha mai nascosto, magari proprio alla Vecchia Signora: raccogliere l’eredità di Sarri, collega che stima e che si avvicina a lui in molti concetti di gioco, sarebbe un ottimo inizio.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, intrigo Salah: Dybala tagliato fuori

Calciomercato Juventus, avanti tutta Dybala per il rinnovo