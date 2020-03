CORONAVIRUS SERIE A CASSANO JUVENTUS MARADONA MESSI / L'emergenza Coronavirus naturalmente non fa sconti a nessuno. Lo sa bene Antonio Cassano che in un'intervista in live al 'Corriere dello Sport' ha parlato nel dettaglio della situazione attuale soffermandosi sulla ripresa del campionato: "Se la Juve ha tagliato gli stipendi di marzo, aprile maggio e giugno è perché significa che il campionato non riprende, non si gioca più, altrimenti non ce ne era motivo. Lo potevano fare di mese in mese. Comunque è giusta che questa cosa la fanno in Serie A, in B e in C è dura, devono trovare un'altra soluzione. La speranza che si possa ripartire? Sono d'accordo con Gravina che dà la speranza, ma se dicono che eventualmente il 3 maggio si ricomincia con gli allenamenti poi ci vuole un mese per rifare la preparazione. Significa che arriviamo ad agosto e diventa un massacro per l'anno prossimo. Io farei i play-off e assegnerei lo scudetto".

MARADONA VS MESSI - "Maradona ha fatto qualcosa di mai visto per 4-5 anni, ma Messi fa le stesse cose sue da 15 anni. Ha fatto 710 goal e 300 assist, quando gioca sei 1-0. I maradoniani devono farsene una ragione, c'è qualcuno che lo ha spodestato".

