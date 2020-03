Calciomercato, Di Maria svela la lettera del Real Madrid che lo fece infuriare

DI MARIA REAL MADRID / Angel Di Maria, calciatore del PSG, ha raccontato ai microfoni di 'Telefe' un episodio risalente alla finale Mondiale 2014, quando era a un passo dal suo addio al Real Madrid: "Avevo un problema alla gamba ma volevo giocare la finale a tutti i costi, anche se mi fosse costata la carriera. Me l'avevano detto, ma era la mia finale".

L'argentino ha poi aggiunto: "Sapevo che il Real Madrid mi volesse vendere e arrivò una lettera del club. Ma non volli nemmeno guardarla, la strappai". In quella lettera c'era la richiesta di non scendere in campo per non peggiorare la sua situazione. "Dissi a Sabella che ero al 100%", ha affermato Di Maria, "ma lui guardava al bene della squadra e preferì giocare con Enzo Perez".

