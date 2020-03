JUVENTUS RONALDO SZCZESNY REGALO VALENCIA / La regola dello spogliatoio della Juventus ai tempi di Allegri era 'chi sbaglia paga'. Lo ha imparato a sue spese anche Cristiano Ronaldo che dopo l'espulsione in Champions a Valencia dello scorso anno ha dovuto fare un regalo ai suoi compagni.

A raccontare il simpatico aneddoto ci ha pensato Wojciech, che ai microfoni del canale YouTube 'Foot Truck' ha svelato un curioso retroscena: "Ai tempi di Allegri avevamo una regola, in caso di espulsione avremmo dovuto sdebitarci con i compagni. E' per questo che tutti abbiamo un iMac: ce lo ha regalato Cristiano dopo il rosso di Valencia, anche se abbiamo dovuto aspettare quasi due mesi, perché continuava a dire che non aveva fatto nulla".

