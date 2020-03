CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / La Juventus è a caccia ad un nuovo bomber per rinfrozare e svecchiare l'attacco nella prossima stagione. Mauro Icardi resta in prima fila nei desideri di Paratici, che potrebbe rifarsi sotto per l'argentino attualmente al PSG, con i parigini che possono riscattarlo può riscattarlo dall'Inter per 70 milioni di euro.

Sulla lista del CFO bianconero ci sarebbero altri nomi come, accostati anche alla rivale nerazzurra per il post

L'arrivo di nuovo centravanti potrebbe avvicinare l'addio alla Juve di Gonzalo Higuain, con la società campione d'Italia che nelle prossime settimane farà il punto sul futuro con l'entourage del classe '87. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 sembra al momento lontano, con il 'Pipita' destinato a lasciare Torino a fine stagione come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Higuain vista la situazione si starebbe già muovendo per trovare un'altra sistemazione, con la dirigenza della Continassa che per non registrare una plusvalenza dovrà cederlo per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.