CALCIOMERCATO INTER NAPOLI MERTENS / L'Inter e Marotta non si arrendono per Dries Mertens. Stando a 'Il Mattino' il club nerazzurro sarebbe pronto a rilanciare per l'attaccante belga, che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Napoli. Il belga potrebbe essere tentato da un'offerta da 6 milioni di euro più bonus alla firma, fermo restando che ad oggi l'opzione del prolungamento con la società di De Laurentiis.

Sull'ex PSV Eindhoven, oltre all'Inter, ci sarebbe anche il forte interesse di. Il Napoli rimane fiducioso sulla firma sul nuovo accordo di Mertens, cone gli altri corteggiatori che sperano in un dietrofront del giocatore classe '87.

