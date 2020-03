Calciomercato, Xavi annuncia: "Voglio tornare al Barcellona. Prenderei Neymar"

CALCIOMERCATO BARCELLONA XAVI NEYMAR / Xavi non si nasconde: vuole tornare al Barcellona, ma vuole farlo a modo suo. L'attuale allenatore dell'Al-Sadd, che a gennaio ha rifiutato la proposta della dirigenza catalana, ha rilaciato una lunga intervista a 'La Vanguardia' chiarendo i suoi obiettivi futuri e ipotizzando anche una 'lista della spesa' per il club: "Voglio tornare, ne sono sicuro, ora che ho iniziato ad allenare so che potrei dare qualcosa ai giocatori. Voglio farlo, però, con un progetto che ricominci da zero e nel quale le decisioni da prendere siano mie".

SPOGLIATOIO - "Vorrei avere grande sintonia con tutti, senza elementi tossici o negativi, deve funzionare tutto.

Vorrei persone di mia fiducia intorno a me".

MERCATO - "La base è ottima, acquisterei esterni offensivi... Tipo Neymar. Calcisticamente non ne ho dubbi, sarebbe un acquisto spettacolare".

