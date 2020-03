Coronavirus, l'attacco di Ramirez: "La Sampdoria non ha nascosto nulla, altri sì"

SAMPDORIA RAMIREZ CORONAVIRUS / Gaston Ramirez, calciatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del 'Secolo XIX' dell'emergenza coronavirus vissuta in queste difficili settimane: "Sono giornate dure, provo un profondo senso di tristezza per i morti, per i loro cari".

SAMPDORIA - "Abbiamo affrontato l'emergenza con tranquillità, i compagni contagiati ci hanno sempre tranquillizzato sulle loro condizioni. La Sampdoria non ha nascosto nulla, tante altre squadre sì, e non lo capisco".

FRECCIATA - "Si è trattato di una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone entrate in contatto con i contagiati.

Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica. Qualcuno davvero pensa che, in Serie A, solo la Sampdoria abbia avuto 5-6 contagiati?".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Sampdoria: finito l'isolamento domiciliare per i negativi

Coronavirus, Ferrero: "Campionato finito. Scudetto? C'è una sola soluzione"