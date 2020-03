CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA SALAH / Il rapporto tra Salah e Klopp non sarebbe così solido come un tempo al Liverpool.

Non è da escludere perciò un possibile addio ai 'Reds' già questa estate dell'attaccante egiziano, che oltre alnegli ultimi tempi sarebbe finito soprattutto nel mirino del

Stando a 'Don Balon' Salah sarebbe il primo obiettivo per rinforzare l'attacco da parte dei 'Red Devils', che al momento sarebbero in vantaggio sulla concorrenza. Il Liverpool sarebbe già a caccia del sostituto dell'ex Roma, con Sancho in cima alla lista dei desideri stilata da Klopp alla dirigenza del sodalizio campione d'Europa. Il talento del Borussia Dortmund, che in Italia piace soprattutto alla Juventus, sarebbe un pallino del tecnico tedesco, che lo preferirebbe a tutti gli altri possibili candidati a raccogliere l'eventuale eredità di Salah. Tra questi era uscito anche il nome di Paulo Dybala, che nei prossimi mesi potrebbe essere blindato dalla Juve con il rinnovo contrattuale oltre il 2022.