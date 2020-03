CORONAVIRUS INZAGHI BENEVENTO MILAN JUVENTUS / Mancava ormai solo l'aritmetica per la promozione in Serie A del Benevento prima dello stop a causa dell'emergenza Coronavirus. In ogni caso, il ritorno nella massima serie del club campano è solo rimandato. Intervenuto a 'Sky Sport', Filippo Inzaghi si è espresso così sulla ripresa dei campionati: "Parlare di calcio ora è difficile, ma quando tutto finirà noi vogliamo ricominciare a giocare, vogliamo finire quello che abbiamo fatto in questi 8 mesi. Siamo quindi pronti a giocare a giugno, luglio e se necessario agosto. Se non fosse così, ci sarebbero diatribe nei tribunali e qualche società scomparirà e il calcio perderebbe due anni e non due mesi. Noi meritiamo di giocare la Serie A".

LEGGI ANCHE >>> Spadafora: ''Riprendere il 3 maggio? Irrealistico''.

Milan e Juventus, Inzaghi ripercorre la sua carriera e non solo

L'attuale allenatore del Benevento ha poi ripercorso le varie tappe della sua carriera: "Juventus o Milan? Non dimentico nessuna delle squadre in cui ho giocato. Chiaramente il Milan è stato qualcosa di unico e 5 gol nelle tre finali sono altrettanto unici. Il Mondiale è stata un'emozione incredibile, anche se giocai poco. Quando giochi una finale di Champions League e fai due gol è diverso. Rappresenta la partita della mia vita". Infine, ancora sul Milan e suo fratello Simone: "Maledizione della 9? Se la mette Ibrahimovic la maledizione è già finita, è una maglia importante ma dipende anche chi la indossa. Da mio fratello Simone c’è solo da imparare, è un allenatore moderno e uno dei migliori in Europa, vedere la Lazio giocare è uno spettacolo. Mi ha stupito in tutto".

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Gravina: "Taglio stipendi esempio per il sistema"