CALCIOMERCATO INTER SASSUOLO LOCATELLI / Giovane italiano, di prospettiva e… del Sassuolo, tutte caratteristiche che piacciono a Marotta.

La dirigenza dell'è pronta a mettere a segno un nuovo colpo alla: nel mirino c'è l’exManuelplay neroverde e capitano dell’Under 21 azzurra.Tutte le news di calciomercato e non solo:

Fin dai tempi della Juventus, i rapporti tra Beppe Marotta e il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sono sempre stati ottimi. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Locatelli si era fatto conoscere per la splendida rete di controbalzo segnata alla Juventus. Bocciato successivamente dai rossoneri che gli preferirono Biglia, è stato al Sassuolo con De Zerbi che il centrocampista è finalmente esploso. Per caratteristiche potrebbe essere il vice ideale per Brozovic, visto che Borja Valero andrà in scadenza di contratto.

