CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA MARCELO ICARDI / Lo scambio Leroy Sane-David Alaba "è un'ipotesi - riporta 'Mundo Deportivo' - che non ha nulla a che vedere con la realtà", parla così Karl-Heinz Rummenigge. Il presidente del Bayern Monaco smentisce le voci dei giorni scorsi che davano per molto vicino l'affare. L'interesse per il calciatore del Manchester City da parte dei bavaresi è noto da tempo ma non arriverà attraverso uno scambio con il difensore austriaco.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Una buona notizia per la Juventus, che ha da tempo messo nel mirino, il poliedrico calciatore. Il club bianconero può così organizzare un affondo per riuscire a convincere sia il giocatore che il Bayern Monaco. Al momento, infatti, nonostante le parole dei bavaresi, l'ipotesi più probabile sembra essere quella di una cessione del calciatore, visto il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

Calciomercato Juventus, anche Icardi coinvolto

Un'altra pista da non scartare per Alaba è quella che lo porta al Real Madrid.

Un suo eventuale arrivo nella Capitale spagnola potrebbe innescare un effetto domino, che porterebbea lasciare la Liga. A giovarne potrebbe essere la, che non ha mai smesso di voler portare il brasiliano a Torino. Una soluzione, questa, che certamente farebbe piacere anche allo stesso calciatore desideroso di riabbracciare Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, quadriennale pronto | Torna con CR7

Da capire ci sarebbe così il futuro di Alex Sandro, con il Psg che non lo ha mai mollato. Leonardo lo vuole portare sotto la Torre Eiffel e ha la carta giusta per convincere i bianconeri. Stiamo parlando di Mauro Icardi, che i francesi non hanno alcuna intenzione di tenere ma che potrebbero riscattare dall'Inter per girarlo alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Spadafora: ''Riprendere il 3 maggio? Irrealistico''. Poi la stoccata ai club di A

Juventus, dalla Spagna: 100 milioni per ter Stegen