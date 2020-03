SERIE A SPADAFORA / Riprendere il campionato il 3 maggio è un'utopia. Parola del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che frena bruscamente sulla possibile ipotesi di una ripresa immediata del campionato di calcio. Intervenuto ai microfoni de 'La Repubblica', Spadafora ha parlato anche della questione riguardante i tagli degli stipendi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole:"Pensavo ai nostri ragazzi abituati a stringersi, ad abbracciarsi, a scambiarsi la bottiglietta d’acqua: tutto questo mancherà per molto tempo. Riprendere le partite il 3 maggio è irrealistico. Le squadre di Serie A hanno già sbagliato quando era il momento di fermarsi.

Domani proporrò per tutto il mese di aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado. Ciò varrà anche per gli allenamenti, per cui non ci siamo mossi prima perché c’era ancora la possibilità delle Olimpiadi. Destinerò un piano straordinario di 400 milioni per tutto lo sport".

Questione stipendi: " Da loro mi aspetto che le richieste siano accompagnate da una seria volontà di cambiamento: le grandi società vivono in una bolla, al di sopra delle loro possibilità, a partire dagli stipendi milionari dei calciatori. Devono capire che niente dopo la crisi sarà più come prima".

