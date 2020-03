CALCIOMERCATO INTER GODIN / Appare sempre più probabile l'addio di Diego Godin ad un solo anno dal suo arrivo all'Inter. Il difensore uruguaiano ha trovato difficoltà nella nuova difesa a tre di Antonio Conte ed è stato di fatto scavalcato dal giovanissimo Bastoni nelle gerarchie difensive.

Così, a 34 anni compiuti, l'ex Atletico Madrid si guarda attorno ed è pronto a cambiare nuovamente aria per cercare un nuovo progetto in cui tornare a sentirsi importante. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: trovato il sostituto di Lautaro, offerta da oltre 100 milioni

Nei giorni scorsi sono timidamente spuntate voci su un possibile ritorno all'Atletico Madrid, ma tutto fa pensare che il futuro di Godin possa essere in Inghilterra. C'è il ManchesterUnited, ma soprattutto il Tottenham di José Mourinho che ha già mosso importanti. Lo riferisce in particolare il portale spagnolo 'Don Balon' che parla addirittura di una trattativa molto avanzata tra gli 'Spurs' e il centrale nerazzurro, individuato come il sostituto perfetto dell'esperto Jan Vertonghen in partenza. Ottimismo da Londra, in attesa che l'emergenza Coronavirus si plachi per andare alla chiusura.