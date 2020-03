SERIE A DAL PINO / Ad oggi è impossibile stabilire con certezza quando si tornerà alla normalità. La speranza di tutti è che i tempi siano i più brevi possibili, anche per ritornare ad occuparci soprattutto di calcio giocato. In attesa di capire quale sarà il futuro della Serie A e degli altri campionati, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato un’intervista al 'Corriere della Sera' per cercare di fare chiarezza sulla questione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "Il calcio ha una responsabilità sociale che in questo momento difficile la Lega sente ancora più forte. La dimensione sportiva deve temporaneamente farsi da parte, restano le dimensioni economiche e sociali.

La ripresa: "La serie A tornerà a giocare, senza correre rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno. Il calcio oggi ha una sola priorità, la stessa per tutti: sconfiggere il virus tifando per i medici, gli infermieri, gli scienziati e tutti coloro che sono in prima linea in questa guerra".

La riduzione degli stipendi: "Una strada dolorosa, ma virtuosa e obbligata. In un momento di emergenza il senso di responsabilità da parte di tutti è fondamentale. In generale vediamo ineluttabile una revisione del modello attuale e i periodi di crisi spesso aprono opportunità uniche di innovazione e di rilancio".

