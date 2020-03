Calciomercato Roma, l'agente di Schick spegne le voci sul ritorno

CALCIOMERCATO ROMA AGENTE SCHICK / Non è vero che il Lipsia non può permettersi il riscatto del cartellino di Patrik Schick dalla Roma. O almeno questo è quanto riferisce l'agente dell'attaccante ceco, Pavel Paska, che in patria ai microfoni di 'ISport.cz' ha parlato del futuro del suo assistito che potrebbe essere ancora nel club tedesco: "Non è come si legge, non è vero che il Lipsia non ha i soldi per riscattarlo. Si tratta di una mossa tattica.

I club della Bundesliga sono i più sani d'Europa. In altri campionati sta andando tutto a pezzi, a parte la Premier League".

Paska, quindi aggiunge: "Il Lipsia ha un'opzione unilaterale per riscattarlo e penso che le voci siano solo una tattica per negoziare. È un affare importante, vedremo come andrà a finire. Quando vendi qualcosa, alcune volte devi abbassare il prezzo. Siamo tranquilli perché il Lipsia è comunque la destinazione giusta per Schick".