CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI GABRIEL JESUS / La volontà della dirigenza della Juventus è quella di comprare nella prossima stagione un grande bomber da regalare a Sarri. I due grandi obiettivi in casa bianconera rimangono Mauro Icardi e Gabriel Jesus.

La Juventus è pronta a tentare l'assalto ma la sensazione è che le due trattative possano essere portate avanti con il coinvolgimento di alcune contropartite tecniche. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Juventus, caccia al bomber: testa a testa tra Icardi e Jesus | La strategia di Paratici

Paratici è tornato deciso sull'attaccante argentino ancora di proprietà dell'Inter ma questa volta l'affare potrebbe andare in porto senza l'ok del club nerazzurro. Come riportato da 'Tuttosport', la strategia è quella di passare attraverso il riscatto del Paris Saint Germain, che sarebbe di 85 milioni in caso di cessione in Italia e non più di 70, e usare qualche contropartita tecnica per convincere Leonardo. Da Pjanic a Dybala, passando per Douglas Costa e De Sciglio: sono diversi i giocatori binaconeri che fanno gola al Psg. Discorso analago per Gabriel Jesus: il precedente Danilo-Cancelo è la prova eloquente degli ottimi rapporti tra le due dirigenze e i gusti di Guardiola non sembrano essere così diversi da quelli di Leonardo.

