Calciomercato Inter, Perisic in standby: frenata da Monaco

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Con un valore potenziale di oltre 150 milioni di euro attualmente in prestito, l'Inter spera nei riscatti di quei calciatori finiti per un motivo o per un altro fuori dal piano del tecnico Conte per sistemare i conti e reinvestire su nuovi colpi in entrata.

Tra i nomi pesanti che potrebbero portare contanti freschi in casa nerazzurra figura quello di Ivanche con una buona stagione alpotrebbe essersi guadagnato una conferma che per l'Inter vale 20 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Da qualche giorno infatti l'ottimismo sul riscatto del croato da parte del club bavarese sembrava in ascesa, ma l'emergenza Coronavirus avrà inevitabilmente riflessi sul calciomercato e cambia anche le strategie dei tedeschi. A riferirlo è Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern, che sul tema mercato ha chiarito: "Le trattative in entrata in questo momento sono bloccate. Abbiamo interrotto ogni discorso sugli acquisti perché non possiamo prevedere nulla ad ora". Tutto rimandato dunque, l'Inter attende.

