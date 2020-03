CALCIOMERCATO NAPOLI VRSLAJKO / Ritorno di fiamma in casa Napoli. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' il ds Giuntoli è sulle tracce di Sime Vrsaljko, terzino croato dell'Atletico Madrid: l'ex giocatore dell'Inter è considerato in casa azzurra il profilo perfetto per sostituire il partente Gholuam. Dopo diversi infortuni, Vrsaljko è tornato a recitare un ruolo da protagonista nell'Atetico Madrid del Cholo Simeone mar rimane sempre un vecchio pallino del Napoli. L'alternativa rimane Tsimikas dell'Olympiacos. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Novità importanti anche per la porta.

è scontento ed è finito sul mercato ma ilper lui chiede almenoSul taccuino di Giuntoli è tornato il nome di Salvatoredel, già nel passato vicino alla porta azzurra per il dopo Reina. Occhi anche su: il ritorno alla base non è da escludere dopo le grandi cose fatte vedere a

