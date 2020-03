CALCIOMERCATO INTER TOLISSO ALLAN / In attesa di capire quale sarà il futuro della Serie A e di come si riorganizzerà la prossima finestra di calciomercato, la dirigenza dell'Inter continua a lavorare con l'obiettivo di regalare nuovi rinforzia a Conte. Il reparto che verrà maggiormente ritoccato sarà quello del centrocampo: Marotta sarebbe disposto a sacrificare sul mercato Ivan Perisic e Matias Vecino per tentare l'assalto a Corentin Tolisso e Allan.

Inter, sacrificati due big: assalto a centrocampo | La strategia di Marotta

Secondo quanto riportato infatti da 'Tuttosport' l'esterno croato va verso la permamenza al Bayern Monaco. Possibile per il club tedesco uno sconto sul riscatto visto quello che è accaduto nelle ultime settimane, l'alternativa porta ad uno scambio con Tolisso. Il francese è scontento dell'attuale ruolo da riserva e potrebbe trasferirsi in Italia da Conte per rilanciarsi. Stesso discorso per Allan, destinato all'addio dal Napoli a fine stagione. L'Inter ci ha già provato a gennaio ma è pronta nuovamente a mettere sul piatto Vecino, più un conguaglio economico, per convincere definitivamente De Laurentiis.

