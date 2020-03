CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA /Le parole d'amore spese per il Milan nei giorni scorsi hanno riacceso le speranze dei tifosi che sognano di trattenere ancora a lungo Gigio Donnarumma.

In scadenza di contratto nel 2021 però, il giovane portiere rossonero è distante da un rinnovo molto complicato e tutto fa pensare che la prossima, salvo cambi di rotta da parte della proprietà con un'apertura alle alte cifre alle quali lavora l'agente Mino, sarà l'estate dell'addio a Milano.

La Juventus segue con attenzione gli sviluppi, mentre all'estero RealMadrid, Paris Saint-Germain e Chelsea si stanno muovendo. Proprio in merito ai 'Blues' arrivano dall'Inghilterra importanti aggiornamenti. A riportarli il 'Sunday Express', secondo il quale la dirigenza del club londinese avrebbe deciso di mettere in vendita il portiere Kepa a due anni dall'investimento da 80 milioni di euro per finanziare l'acquisto di un nuovo estremo difensore e la scelta starebbe ricadendo proprio su Donnarumma. Tanto che i contatti con Mino Raiola sono stati già avviati e il club avrebbe chiesto all'agente di tenerli informati di ogni sviluppo. I soldi, scrive il tabloid, sono un problema relativo per il Chelsea che anche grazie alla partenza di Kepa sarebbe pronto ad accontentare le richieste rossonere fino addirittura a quota 60 milioni di euro. Cifra niente male, considerando che da gennaio sarebbe libero di accordarsi a parametro zero per il 2021.