CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON CHIELLINI / L'emergenza sanitaria del coronavirus ha di fatto bloccato la Serie A e non solo. Anche gli Europei di calcio sono slittati al 2021 ma le ripercussioni potrebbero riguardare anche il calciomercato e il futuro di diversi giocatori.

Tra questi anche: tutto quello che sta accadendo nelle ultime settimane infatti può avere un effetto determinante sul futuro dei due pilastri della. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Emergenza Coronavirus, frena l'aumento dei contagi | Buoni spesa per le famiglie

Calciomercato Juventus, non può finire così: Buffon e Chiellini verso il rinnovo

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' infatti Buffon ha dimostrato, quando è stato chiamato in causa da Sarri, di poter dare ancora tanto alla causa bianconera e vuole chiudere la propria carriera come si deve. Giocando e ritirandosi davanti ai suoi tifosi. Discorso analogo ma leggermente diverso per l'altro gicatore bianconero in scadenza. Non uno qualunque, ma il capitano Giorgio Chiellini. Capitano della Juventus ma anche della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Chiellini rinnoverà per giocarsi l'Europeo nel 2021 e per cercare di alzare con la 'Vecchia Signora' la tanto desiderata Champions League.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Guardiola 'scarica' un difensore | Bonucci nel mirino

Juventus, UFFICIALE | Accordo con giocatori e Sarri sul taglio stipendi