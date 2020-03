DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La deadline del 3 aprile sarà quasi certamente rimandata ma intanto l'Italia comincia ad intravedere piccoli spiragli di ripresa con il numero dei contagi che registra una frenata ed i guariti in aumento. Si guarda ai dati del Coronavirus con estrema cautela mentre il Governo vara un nuovo piano per aiutare imprese e famiglie in difficoltà. Intanto nel calcio si fanno i conti con la crisi avviata dal virus e dopo la Juventus gli altri club studiano il taglio degli stipendi. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.



LIVE

16.20 - Ecco il consueto bollettino da parte dello Spallanzani di Roma: sono in totale 212 i pazienti positivi, con 24 che necessitano di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 147. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici", si legge nel comunicato.

15.50 - Il Premier Giuseppe Conte, attraverso i profili social personali, ha voluto ringraziare l'Albania per l'invio in Italia di 30 operatori sanitari specializzati tra medici e infermieri, che faranno base nelle zone più colpite dall'emergenza coronavirus.

15.00 - In Olanda vengono registrati oltre 10 mila contagi per il coronavirus. A riferirlo l'ultimo bollettino delle autorità sanitarie olandesi: sono 10.866 le persone positive e 771 persone decedute, 132 in più rispetto a sabato.

Complessivamente sono ricoverate 3.483 persone.

12.45 - Anche i medici albanesi in soccorso dell'Italia. "A novembre una forte scossa di terremoto colpì l'Albania. La macchina dei soccorsi italiana si mobilitò immediatamente inviando sul posto medici, volontari di protezione civile, tecnici e squadre di ricerca e soccorso - si legge sui canali ufficiali della Protezione Civile - Oggi è l'Albania a supportare la nostra risposta all'emergenza Coronavirus con un team di medici e infermieri da impiegare in Lombardia.

12.00 - Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora frena bruscamente sulla possibile ipotesi di una ripresa immediata del campionato di calcio

11.15 - Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rilasciato un’intervista al 'Corriere della Sera' per cercare di fare chiarezza sul futuro della Serie A e sulla questione dei tagli degli stipendi (CLICCA QUI)

10.30 - Nuovo bollettino aggiornato dal Veneto. Sono 258 i nuovi positivi, i contagiati accertati in totale diventano 8.358. I decessi sono 14, dunque 392 complessivi, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 20.064 ed i pazienti in terapia intensiva sono 355.

9.15 - Con 124.665 casi accertati, gli Stati Uniti sono ora il primo Paese al mondo per contagi.

8.15 - Gli ultimi dati dal bollettino di ieri: frena il numero dei nuovi contagi (3.651 contro 4.401 del giorno precedente) mentre salgono i guariti: 12.384. I morti superano quota 10mila.

8.00 - Il Premier Conte ha firmato ieri un nuovo dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni. A questi si aggiungono 400 milioni vincolati per le persone che non hanno soldi per fare la spesa.