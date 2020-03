CALCIOMERCATO INTER CASTROVILLI / Più giovane e più italiana. La nuova via dell'Inter è stata tracciata la scorsa estate con gli innesti importanti di Barella, Sensi ed il ritorno alla base del giovanissimo Bastoni, diventati in breve tempo dei titolari nelle mani di mister Antonio Conte. E su questa linea si proseguirà anche nel prossimo futuro, con la dirigenza nerazzurra già al lavoro per mettere a disposizione del tecnico nuovi rinforzi che saranno anche i protagonisti della nazionale italiana di domani. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Molto chiare le idee sui nomi da puntare.

In cima alla lista delle preferenze interiste, scrive 'La Gazzetta Sportiva', c'è Gaetano, grande sorpresa della stagione della. Il presidente Rocco Commisso ha tutta l'intenzione di blindarlo, prolungando di un altro anno l'attuale contratto in scadenza nel 2024. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte gradisce moltissimo il profilo dell'ex Bari ed avrebbe dato il via libera alla società per tentare l'affondo che si concretizzerà nelle prossime settimane. La valutazione viola si aggira attorno ai 40 milioni di euro, investimento in linea con quelli già fatti dai vertici nerazzurri per i suoi talenti italiani in rosa. Va avanti, intanto, il duello con laanche per altri due profili simili: in primis Federico, sul quale però è forte il pressing della Fiorentina per il rinnovo, e quindi Sandro, valutato dal Brescia circa 50 milioni di euro.

