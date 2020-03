Calciomercato, saldi Real Madrid: sette big in partenza, Juventus e Inter in agguato

CALCIOMERCATO REAL MADRID CESSIONI / Non sappiamo ancora quando avrà luogo la prossima sessione di calciomercato (che potrebbe durare addirittura da agosto a dicembre), ma il Real Madrid ha le idee chiare in merito ai compiti da svolgere quando arriverà il momento: prima di acquistare, bisogna vendere. Ai 25 giocatori attualmente in lista, bisogna già aggiungere Reinier e ben 11 calciatori in prestito che potrebbero iniziare il ritiro in blanco (Hakimi, Odegaard, Ceballos, Reguilon, Odriozola, Kubo, Vallejo, Mayoral, Lunin, Óscar Rodríguez e Luca Zidane).

Calciomercato Juventus, anche Marcelo tra i partenti del Real Madrid

Bisogna vendere almeno quattro calciatori attualmente in rosa, per fare spazio ai nuovi acquisti e racimolare un tesoretto da reinvestire. I sicuri partentisono James Rodriguez, Bale, Lucas Vazquez e Mariano Diaz, per i quali i merengues chiederanno "cifre congrue", probabilmente a prezzo di saldo.

Da decifrare, secondo 'AS', anche il futuro di: i primi tre hanno dato tanto alla camiseta blanca e si deciderà insieme come procedere, mentre si spera che il quarto accetti finalmente un prestito per maturare. Diversi di questi nomi sono stati accostati diverse volte ache potrebbero riallacciare i contatti con i blancos in cerca di nuovi affari. Florentino, poi, passarà all'attacco:è il suo primo nome sulla lista per il centrocampo (mentre Zidane continua a chiedergli), e in attacco potrebbe arrivaresecontinuasse a non convincere.

