Flamengo, rinnovo Jorge Jesus | Arriva la conferma di Landim

FLAMENGO JORGE JESUS LANDIM/ Intervistato ai microfoni di 'Fox Sports', Rodolfo, presidente del Flamengo, ha parlato del rinnovo di Jorge, tecnico ex Benfica e condottiero dei rubronegros alla vittoria della Copa Libertadores: "Per noi è come se fosse il Lioneldegli allenatori".

Landim ha poi aggiunto: "Lui può chiederci ciò che vuole per il rinnovo contrattuale, arriveremo ad un accordo alla fine".