CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA BONUCCI STONES/ Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus di Maurizio Sarri. Per fargli spazio, i Citizens potrebbero lasciar andare John Stones.

Classe 1994, Stones non ha mai convinto al cento per cento con la maglia del Manchester City e potrebbe essere 'scaricato' da Guardiola proprio per l'ex giocatore di Milan e Bari, del quale però la Juventus non sembra voler privarsi facilmente.