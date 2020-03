Calciomercato, nasce il Milan del futuro | Ecco il primo nome

CALCIOMERCATO MILAN VRANCKX GAZIDIS/ Il Milan è da tempo sulle tracce di Aster Vranckx, regista classe 2002 di nazionalità belga. Attualmente in forza al Mechelen, il giovanissimo talento ha già totalizzato nove presenze nel massimo campionato della sua nazione, mettendo anche a segno una rete e due assist. La squadra rossonera starebbe pensando a Vranckx come nome per la rifondazione giovane immaginata da Ivan Gazidis.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Milan, sogno Cavani | L'amico sul Boca: "Mi dice che gli piace"

Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, giornalista vicino alle cronache del Milan, i rossoneri avrebbero avviato i contatti per Vranckx, colpo economicamente sostenibile, il prezzo si aggira fra i 5 ed i 7 milioni, anche in vista di un'altra rivoluzione, quella del football dopo l'emergenza Coronavirus. Il prossimo calciomercato sarà infatti unico nel suo genere e molte società dovrebbero avere molti soldi in meno da spendere per le trattative.