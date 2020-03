Inter, Godin: "Calciatori esposti fino all'ultimo. Non so se torneremo a giocare"

CORONAVIRUS INTER GODIN / Diego Godin, difensore dell'Inter, ha parlato dell'emergenza coronavirus e del suo momento in nerazzurro in un'intervista concessa dall'Uruguay, dove si trova con il permesso del club, a 'ESPN': "I giocatori sono stati esposti fino all'ultimo momento, hanno continuato a tirare la corda per vedere se si poteva continuare a giocare finchè la situazione non è diventata insostenibile".

JUVENTUS - "Abbiamo giocato contro la Juventus che, pochi giorni dopo, ha rilevato la positività al COVID-19 di Daniele Rugani.

A quel punto siamo stati messi in quarantena, sia noi che gli juventini".

Coronavirus, Godin: "Il Governo ha preso le misure lentamente"

ITALIA - "Inizialmente non è stata data molta importanza al coronavirus, le misure sono state prese poco a poco, lentamente: a livello governativo non ci sono state scelte drastiche per prevenire quanto accaduto".

ALLENAMENTI - "In casa è difficile. Io vivo in un appartamento, andavo avanti e indietro: difficile fare 100 metri cosi. Per allenarsi serve un campo".

CALENDARIO - "Non sappiamo se e quando si tornerà a giocare, siamo da un mese senza toccare palla. È come se fossimo a giugno-luglio".

