Juventus, Sorrentino svela: "Cristiano Ronaldo non volle darmi la maglia"

SORRENTINO RONALDO MAGLIA / Stefano Sorrentino è l'unico portiere del calcio italiano ad essere riuscito a neutralizzare un calcio di rigore tirato da Cristiano Ronaldo. L'ex numero uno del Chievo, che ora milita in Seconda Categoria, ha svelato ai microfoni di 'Sky Sport' alcuni retroscena sul match che giocò contro la Juventus a gennaio 2019: "Ero d'accordo con Cristiano per scambiarci la maglia a fine partita, ma era molto arrabbiato per l'errore dagli undici metri, il primo da quando era arrivato in Serie A". Il portiere ha poi aggiunto: "Il portoghese non vuole mai perdere: nello spogliatoio m'ha fatto i complimenti, ma la senza darmi la maglia.

Mi è andata bene lo stesso: la scambiai con".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, UFFICIALE | Accordo con giocatori e Sarri sul taglio stipendi

Juventus, buone notizie per Dybala: famiglia negativa al Coronavirus. Ultime CM.IT