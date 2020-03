Coronavirus, Gualtieri: "Ai Comuni 4 miliardi subito. Von der Leyen? Parole sbagliate"

GUALTIERI CORONAVIRUS VON DER LEYEN / Roberto Gualtieri, ministro dell'economia e delle finanze, ha parlato in conferenza stampa del nuovo decreto che eroga 4 miliardi e 300 milioni di euro ai Comuni italiani: "Con questo provvedimento rendiamo subito disponibili per i Comuni risorse per garantire generi alimentari e di prima necessità alle famiglie in difficoltà. Abbiamo anticipato l'erogazione di 4,3 miliardi per dare ossigeno immediato. Aggiungiamo 400 milioni che saranno distribuiti ai comuni tenendo conto della dimensione demografica per aiutare le persone in difficoltà e garantire prodotti di prima necessità".

VON DER LEYEN - "Sono parole sbagliate. L'Europa deve essere all'altezza di questa sfida, anche la presidente di questa commissione europea.

Reddito di cittadinanza? Stiamo lavorando per rendere subito fruibile la domanda per erogare i 600 euro, vogliamo allargare questa misura, il punto non è riformare strumenti ordinari ma di far fronte a strumenti straordinari. Vogliamo rafforzare la misura dei 600 euro, vogliamo renderla più rapida ed efficace".

