DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS CONTE / Novità importanti sull'emergenza Coronavirus in Italia. In diretta da Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio italiano, parla alla Nazione in conferenza stampa. Calciomercato.it segue in tempo reale le sue dichiarazioni: "Oggi abbiamo superato le 10mila vittime, numero che ci colpisce particolarmente, ferita che non potremo mai dimenticare. Consentitemi un commosso pensiero per i familiari e per le vittime. C'è un altro dato che ci incoraggia, quello di 1434 guariti. Ci confronteremo con gli esperti e ci manteniamo vigili e attenti sulla base delle loro raccomandazioni - ha dichiarato Conte -Oggi vogliamo dare segno della presenza concreta dello Stato. Lo Stato c'è. Sappiamo che ci sono persone che soffrono, non tutti siamo abituati a stare in casa e a limitare gli spostamenti. Ci sono sofferenze anche materiali per quanto riguarda i generi alimentari. Col ministro Gualtieri abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza e impatto. Coinvolgiamo i comuni e i sindaci, che sono le nostre prime antenne sulle necessità dei cittadini. Ho appena firmato un dpcm che dispone 4,3 miliardi sul fondo di solidarietà comunale. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza prevista a maggio. Con una ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo 400 milioni destinati ai comuni con il vincolo per darlo alle persone che non possono fare la spesa. Nascono buoni spesa con la catena della solidarietà. Confidiamo che già dalla settimana prossima i sindaci siano nella condizione di erogare concretamente questi buoni spesa alle persone bisognose. Non vogliamo lasciare nessuno solo e abbandonato a se stesso.

Abbiamo previsto misure rafforzate per favorire le donazioni, faccio un appello alla grande distribuzione affinché possano aggiungere un 5% o 10% di sconto per chi acquista con buoni spesa. E' importante che le misure stanziate arrivino subito nelle tasche degli italiani. Abbiamo previsto il pagamento di bonus, stiamo facendo di tutto per far presentare la domanda già dal primo aprile. Ci sono anche percorsi burocrtici accelerati per le imprese. La macchina statuale richiede procedimenti complessi, stiamo facendo l'impossibile per azzerarli". clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

COMMISSIONE EUROPEA - "Parole di Ursula von der Leyen? Il compito della proposta non è rimesso alla presidente delal commissione. Abbiamo dato incarico all'Eurogruppo per elaborare proposte che il prossimo Consiglio Europeo possa prendere in considerazione. C'è un dibattito in corso, mi permetto di dire che qui c'è un appuntamento con la storia. L'Europa deve dimostrare se è all'altezza di questa chiamata della storia. La storia non avverte quando arriva. E' uno shock per tutti gli stati membri, non c'è uno stato esente da questo shock che manda tutti in sofferente. Si tratta di dimostrarsi adeguati o no a questa emergenza. L'Italia si sta dimostrando completamente consapevole. Mi batterò fino all'utima goccia di sudore per ottenere una risposta europea forte e coesa".

REDDITO DI CITTADINANZA - "Possibile estensione? Per quanto riguarda me, sicuramente sono allo studio un ventaglio di proposte: siamo di fronte a un'emergenza che è tramutata anche sull'aspetto economico. La vita dei cittadini europei è completamente alterata. Non c'è una proposta, una soluzione. Ci sono un ventaglio di risposte anche sul piano economico. Il nostro obiettivo è assicurare liquidità, ciò richiede massimo sforzo. Stiamo anche rivedendo le misure di protezione sociale".