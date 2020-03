EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO 28 MARZO / Consueto appuntamento con il bollettino italiano relativo all'emergenza Coronavirus. Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha parlato in conferenza stampa fornendo dati aggiornati: il totale delle persone positive è pari a 70065, 3651 pazienti in più rispetto a ieri; di questi 3856 si trovano in terapia intensiva, 26676 sono ricoverati con sintomi. Il numero di nuovi deceduti, purtroppo, è pari a 889 (totale 10023). Il totale dei guariti è invece di 12384 unità, 1434 persone in più oggi.

Sulla possibilità di fare più test, Borrelli ha affermato: "Per quanto riguarda la strategia di analisi mi fermo a quelle che sono le indicazioni che aveva dato l'Istituto Superiore di Sanità. Il Ministero della Salute potrà cambiare le sue disposizioni, cambiare strategia. Secondo me le politiche che stiamo adottando sono coerenti con le esigenze e in linea con l'esigenza di garantire contrasto al virus. Non è mia competenza".

PACCHI ALIMENTARI - "La Protezione Civile è a disposizione con tutte le strutture, il tema è all'attenzione del Governo - prosegue Borrelli - Presto avrete notizie su come risolvere questa questione. La nostra forza è il volontariato, siamo già mobilitati. Saremo pronti a distribuire pacchi alimentari nelle ipotesi di necessità".