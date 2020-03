CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Conte voleva e vuole ancora Giroud per il ruolo di vice Lukaku. L'operazione sembra ora davvero alla portata dato che il francese è rimasto in scadenza di contratto col Chelsea. "Chissà", ha risposto sorridente il classe '86 ai microfoni di 'Telefoot', in merito al possibile rinvio alla prossima estate del suo passaggio in nerazzurro. Recenti indiscrezioni di calciomercato lo danno desideroso di accasarsi all'Inter. A proposito invece del mancato trasferimento a gennaio, ha detto che "Era tutto fatto, ma alla fine il club non mi ha voluto lasciar andare. La conditio sine qua non per la mia partenza era che trovassero un sostituto.

Il 31 gennaio avevo ancora la speranza di partire".

Calciomercato, Giroud: "Progetto Inter il più interessante per me. Ma la Lazio..."

Nel calciomercato invernale Giroud fu corteggiato pure da Lazio e Tottenham, ma "il progetto sportivo dell'Inter era il più interessante per me. Parlai anche con Conte al telefono, mi conosceva dai tempi del Chelsea quando mi fece venire a Londra e questo era indubbiamente un vantaggio per me. In più l'Inter gioca la Champions, è un grande club. Devo dire, però, che la Lazio ha tentato il tutto per tutto venendo addirittura a Londra per provare qualcosa, ma l'affare è stato bloccato".

