EMERGENZA CORONAVIRUS PARMA FAGGIANO / "La posizione del Parma sulla ripresa del campionato? Non c'è, dovremmo chiedere al mio presidente. Stiamo sicuramente cercando di farci trovare pronti, ma al momento la squadra è ferma". Così a 'Radio Sportiva' Daniele Faggiano. "Forse qualcuno non si è accorto che viviamo in una città molto colpita dal coronavirus - ha aggiunto con tono polemico il direttore sportivo dei ducali - Come Bergamo, Brescia e Milano, ad esempio e questo un po' mi irrita. Di certo non è facile stare lontano dalla propria famiglia".

Parma, Faggiano: "Taglio stipendi, oggi solo confusione.

Faggiano ha poi risposto sul delicato tema del taglio degli stipendi ai giocatori: "Ogni giorno c'è una novità, per cui è inutile prendere decisioni in questo momento. Al momento ci sono in campo solo delle ipotesi, più se ne parla e più si fa confusione". Nessuna voglia, adesso, di parlare del prossimo calciomercato: "In questo momento Il pensiero va solamente alle famiglie delle persone scomparse. Sono morti il padre di Pavarini e di Luca Leone (ex ds Parma). Date prossima sessione? Andranno cambiati gli appuntamenti se verrà scelto di chiudere la stagione. Non solo le date del mercato, ma anche la preparazione e così via. Poi se sarà necessario giocare tre volte alla settimane, come già accade in alcuni campionati, noi lo faremo", ha concluso.

