ATLETICO MADRID / Lutto shock in Liga per l'Atletico Madrid. Attraverso una nota ufficiale, i 'Colchoneros' hanno annunciato la scomparsa di Christian Minchola, calciatore di solo 14 anni che militava nella squadra giovanile del club.

Non è stato reso noto se si tratta di un decesso per. Questo il messaggio di cordoglio e vicinanza del presidente: "Siamo scioccati dalla triste notizia della morte del nostro giocatore e pingiamo la sua perdita. L'Atletico Madrid sarà accanto alla famiglia e agli amici di Christian in questo momento di immenso dolore".

