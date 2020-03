EMERGENZA CORONAVIRUS LAMORGESE / "La situazione generale mi preoccupa tanto, se andiamo a vedere i dati di ieri mi viene da pensare che la data del 3 aprile sia troppo ravvicinata per dire che verrà riaperto tutto". Lo hatto a 'Sky Tg 24' Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno.

"Questo è il momento in cui l'Europa deve dare un segnale di unità e solidarietà, visto che ilha colpito tutta l'Europa e non solo - ha aggiunto il Ministro, come riporta 'ilmessaggero.it' - Questo è il momento di prendere delle decisioni anche da un punto di vista economico e finanziario, di far sentire l'unità di un'che tante volte, anche su altri versanti, non è stata del tutto solidale. Oggi abbiamo un'opportunità da non perdere, che è quella di essere tutti uniti per un solo fine".

