CORONAVIRUS PREZIOSI CALCIOMERCATO / UEFA e federazioni nazionali al lavoro per una maxi finestra di calciomercato fino al 31 dicembre 2020. Su questa ipotesi e sulla ripresa del campionato di Serie A si è espresso anche il presidente del Genoa Enrico Preziosi, che ha dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport': "Non riesco a trovare il senso di portare a termine questa stranissima stagione.

Non so quanto valga la pena anche solo il tentativo di finirlo. Il calciomercato ? La durata standard, ovvero quella estiva, è già troppo lunga. Non esiste pensare a 4-5 mesi di trattative. Fisserei il termine del campionato al massimo a fine luglio così da avere tutto agosto "solo" per il mercato: 25-30 giorni sarebbero più che sufficienti".

