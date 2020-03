CALCIOMERCATO MILAN FIORENTINA PAQUETA SCAMBIO / La Fiorentina non molla Paqueta. Il centrocampista brasiliano lo scorso inverno è stato vicino al trasferimento al club viola ma le parti, anche per il poco tempo a disposizione, non sono riuscite a trovare la quadratura del cerchio.

L'ex Flamengo continua a non giovare: dopo metà stagione incoraggiante, sotto la guida di Gattuso, i rossoneri si aspettavano un salto di qualità da parte del brasiliano che purtroppo non è arrivato. Stefano Pioli fatica a dargli spazio e le ultime scelte, prima dello stop, dimostrano come il calciatore sia davvero fuori dal progetto. Immaginarlo ancora al Milan la prossima stagione appare davvero complicato.

Calciomercato Milan, idea scambio con la Fiorentina

I rossoneri, però, dovranno essere bravi a trovare la giusta sistemazione a Paqueta, senza fare una minusvalenza e avendolo prelevato dal Brasile per una cifra vicina ainon è certo facile. Il Milan continua a valutarlo molto -e proprio per questo la strada più percorribile per una sua cessione appare quella dello scambio.

L'idea di gennaio con la Juventus che metteva sul piatto Bernardeschi appare tramontata per via dell'alto ingaggio dell'italiano. Si può studiare un accordo, adesso, proprio con la Fiorentina, che continua ad essere interessata al talento brasiliano.

In casa Viola d'altronde non mancano i calciatori che potrebbero far comodo al Milan. Difficile arrivare a Castrovilli che ha già stregato le big del nostro campionato e non solo. Le idee più percorribili potrebbero essere dunque quelle che portano a Milenkovic, classe 1997 già con tanta esperienza sulle spalle. Il difensore potrebbe affiancare Romagnoli per una difesa di sicuro affidamento.

L'altra pista porterebbe a Dusan Vlahovic, classe 2000 che prima dello stop stava iniziando a far vedere quello che di buono aveva già mostrato con la maglia della Primavera. Un bomber destinato a lasciare il segno che di certo farebbe comodo ai rossoneri.

