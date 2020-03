SERIE A BRANCHINI MILAN JUVENTUS / Parla l'agente Branchini. Il procuratore di diversi calciatori importanti, come Douglas Costa e De Sciglio, ha analizzato la situazione legata al calcio italiano, partendo dalle grandi: "Non stanno benissimo, ma resisteranno - ammette a 'La Gazzetta dello Sport' - Il Milan, con la nuova proprietà, mi sembra avviato verso la mediocrità. L’Inter ha speso tanto, rischia di perdere un gioiello come Lautaro e dovrà per forza riprogrammare. La Juve è a squadra più forte, quindi ha un vantaggio tecnico, ma dal punto di vista economico, per arrivare in alto, ha sborsato tanto e il bilancio è deficitario.

Ripeto: ci vorrà fantasia. Vedo meglio i club medio-piccoli: penso al Sassuolo, alla Fiorentina, al Toro, all’Atalanta".

NUOVI CONTRATTI - "Tutti i contratti saranno basati sulla regola del buonsenso. Gli stipendi, come quelli di tutti i lavoratori, si abbasseranno, ma i calciatori questo concetto lo hanno già capito. Fondamentale che tutto il movimento del calcio, cioè tutte le sue componenti, comprendano il problema e se ne facciano carico. Se ognuno guarda soltanto il proprio cortile, si va incontro al suicidio".