Calciomercato Inter, via Vecino: fissato il prezzo

CALCIOMERCATO INTER VECINO 20 MILIONI DI EURO / Futuro tutto da scrivere per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano dell'Inter potrebbe lasciare Milano al termine della stagione per volare in Inghilterra.

Le offerte - come riporta il 'Corriere dello Sport - dallanon mancano:edsono interessati al calciatore.

I nerazzurri sono pronti a privarsi dell'ex Fiorentina ma servono almeno 20 milioni di euro. Poi molto dipenderà da Antonio Conte, sarà lui a decidere se tenere o meno Vecino.

