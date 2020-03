SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI / Sarà anche Sandro Tonali uno degli uomini mercato della prossima sessione estiva. Il gioiello del Brescia è conteso da Juventus e Inter su tutte e piace anche all'estero, ma Cellino non fa nessuno sconto e 'spara' sempre più alto per il talento classe 2000.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it , quasi la metà dei votanti (48%) ha indicato il club bianconero come scelta migliore per il futuro del centrocampista. Inter distante al 30%, mentre raccolgono poche preferenze le soluzioni di trasferimenti in un club medio/alto di Serie A (17%) e all'(5%). La 'telenovela' Tonali è solo all'inizio.

