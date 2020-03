Calciomercato Inter, che concorrenza per Kumbulla

CALCIOMERCATO INTER La grande stagione di Marash Kumbulla non è certo passata inosservata. Il difensore classe 2000 è tra le rivelazioni del campionato sorprendente del Verona di Juric.

Il calciatore è così finito nel mirino delle grandi del calcio italiano: l'in pole, è noto ormai da tempo ma la concorrenza è davvero importante.

Il Napoli di Gattuso lo vorrebbe, anche in vista di un possibile addio di Koulibaly, ma Kumbulla - come riporta stamani il 'Corriere dello Sport' - c'è anche la Lazio di Simone Inzaghi. Attenzione, infine, anche alla possibile pista estera, con il Chelsea in prima fila.

