CALCIOMERCATO LAZIO DOPPIO COLPO CHELSEA GIROUD PEDRO / La Lazio sta programmando la prossima stagione che la vedrà protagonista in Champions League. I biancocelesti sono a lavoro per blindare i suoi uomini, tra cui ovviamente Luis Alberto. Lo spagnolo è il calciatore più ricercato ma il rinnovo è cosa fatta. I tifosi possono così dormire sonni tranquilli e sognano nuovi colpi di calciomercato.

Tare e Lotito sono soprattutto alla ricerca di gente di esperienza.

A gennaio l'assalto aè fallito ma siamo certi che i biancocelesti ci riproveranno nuovamente in estate quando sarà completamente libero. Il prolungamento del contratto con il Chelsea non arriverà ma attenzione all'interesse dell'di Antonio Conte. La Lazio segue anche Pedro , altro calciatore che lascerà il capoluogo inglese a parametro, e che potrebbe sbarcare in quello italiano. La conferma arriva dalla Spagna con il quotidiano AS.

